Centro Coordenador de Apoio Parental muda-se para Santa Maria de Lamas

O Centro Coordenador de Apoio Parental (CCAP) da FAPFEIRA mudou as suas instalações para a Rua do Eleito Local, 181, (Casa do Povo), em Santa Maria de Lamas. Recorde-se que no CCAP está centralizada a Bolsa de Manuais Escolares usados do concelho de Santa Maria da Feira, em parceria com o pelouro de Educação, Desporto e Juventude da Câmara Municipal; o Núcleo de Santa Maria da Feira dos Grupos de Mútua Ajuda para Vítimas de Alienação Parental, que reúne quinzenalmente, em colaboração com a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos.