Os moradores da rua do Rio Uíma, em Fiães, foram surpreendidos com descargas de dejectos de animais num terreno próximo do passadiço. Os residentes queixam-se do mau cheiro provocado e temem pelo risco ambiental. A Junta de Freguesia já comunicou o caso à Divisão do Ambiente da Câmara Municipal e ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente.