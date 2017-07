Duas novas crias de flamingo no Zoo de Lourosa

O Parque Ornitológico de Lourosa tem duas novas crias de flamingo. As aves nasceram no decorrer do mês de Julho, depois de terem sido feitos vários esforços no ano de 2016 na criação de melhores condições de reprodução e incubação para as aves que tinham acabado de atingir a idade adulta.

O primeiro nascimento (macho) está registado no dia 13 de Julho. Este ovo estava a ser incubado por um casal de flamingos de Basileia, tendo sido abandonado devido às chuvas. Assim sendo, terá sido colocado no ninho de um outro casal, estando neste momento a ser criado por estes “pais adoptivos”. Poucos dias depois, a 17 de Julho, acabaria por nascer a segunda cria, que está a ser alimentada pelos próprios progenitores.

O Zoo de Lourosa atinge, assim, o objectivo de criação de condições favoráveis à reprodução e ao crescimento seguro de flamingos, carimbando os esforços que vinham a ser feitos já desde 2010 neste sentido.