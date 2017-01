E o voto repete-se hoje na EB2,3 Fernando Pessoa

A Festa das Fogaceiras cumpriuse, na última sexta-feira, nas ruas da cidade da Feira, mas hoje, na EB2,3 Fernando Pessoa, o voto a S. Sebastião é replicado dentro e fora dos muros da escola feirense. Por forma, a preservar as tradições da terra e a mostrá-las aos alunos e professores que não são do Concelho, o estabelecimento de ensino há anos que prepara um mini cortejo, onde não faltam meninas trajadas de branco, as famosas fogaças e até os sons do fado das fogaceiras. Desde o ano passado, que a iniciativa atravessa os muros da escola e vai até o Lar de Idosos S. Nicolau, para promover o encontro entre gerações.