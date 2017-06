Escavações arqueológicas dão prejuízo em Travanca

Na sequência da aprovação do apoio para a Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede, em Travanca (em reunião de Câmara), o “Terras Notícias” tentou perceber junto do padre Paulo Gomes a evolução das obras na igreja e o resultado das escavações arqueológicas.

O padre Paulo Gomes adianta que “neste momento a parte de arqueologia está terminada, sendo que os profissionais continuam a acompanhar a obra nas paredes”, isto depois de cerca de um ano de escavações arqueológicas.

Mas afinal o que se encontrou em Travaca que justifique este atraso? “Nada, ou melhor, nada que não se esperasse numa igreja de 1850, nessa altura era nas igrejas que se procedia ao enterro das ossadas, e como tal, encontraram-se alguns objectos normais do enterro, a única coisa que poderá seguir para estudo na Universidade de Coimbra serão registos de cuidados dentários, porque apareceram alguns” – defende o Padre Gomes.

