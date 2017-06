Especial S. João de Ver: ‘A freguesia é rica em associações’

O presidente da Junta de Freguesia de S. João de Ver, Amaro Araújo, quer terminar o seu mandato orgulhoso e, até lá, deseja ver uma série de obras terminadas. O autarca releva o novo pavilhão da vila e recorda que o movimento associativo pode potenciar a sua utilização. O presidente da Junta gostaria de ver ainda uma ciclovia que ligue S. João de Ver a Maceda, recordando que uma terra de ciclistas assim o justifica.

Com o seu mandato a chegar ao fim, sente que fez tudo o que queria fazer nos últimos 12 anos?

Um presidente de Junta, por muito que faça, nunca faz tudo e nunca se dá por satisfeito, porque é quase impossível concretizar tudo o que se deseja. E é isso que leva qualquer presidente a questionar: será que não poderia fazer mais alguma coisa? Por outro lado, sinto que fiz muita obra desde o meu primeiro mandato, mas também sei que o actual termina a 1 de Outubro. Portanto, até lá tenho que trabalhar. Aliás, temos que trabalhar, porque tenho uma equipa que me ajuda. São 12 anos de entrega a esta causa, a trabalhar sem pensar a fazer a vida através do cargo que ocupo. No primeiro mandato propusemo-nos a trabalhar gratuitamente e nos mandatos seguintes o nosso objectivo foi nunca sacrificar os orçamentos da Junta de Freguesia. Sou reformado e até poderia aproveitar-me da Junta de Freguesia para ter um vencimento… a minha reforma aumentava. Nunca foi essa a nossa intenção. A nossa intenção sempre foi e é servir a freguesia.

