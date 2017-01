Espólio do Padre Domingos Moreira abre “guerra” de responsabilidades entre o executivo

O espólio do padre Domingos Moreira continua a dar que falar. A Câmara aprovou um protocolo de cooperação com a UF de Caldas de S. Jorge e Pigeiros para viabilizar as obras na antiga sede da Junta de Pigeiros que vai, agora, albergar o acervo do pároco. Mas o documento repescou as críticas da Oposição. António Bastos, do PS, fala em irresponsabilidade da Câmara no processo e Gil Ferreira, vereador do pelouro da Cultura, responde com um nome: Feliciano Martins Pereira.