Afinal não houve novas descargas poluentes no rio Uíma

O Bloco de Esquerda já tinha avisado, mas foi o PS que questionou o executivo social-democrata sobre o problema. As descargas de efluentes não tratados no rio Uíma, em Fiães, preocupam os socialistas que indagaram o vereador do Ambiente, Vítor Marques, sobre os factos detectados no início do mês. As águas do rio terão sido, mais uma vez, alvo de descargas de efluentes não tratados e a socialista Susana Correia quis saber porquê. Vítor Marques, vereador do Ambiente, explicou que o caso mais recente nada tem a ver com as denúncias anteriores e que as análises realizadas, no âmbito desta situação em particular, “estavam em conformidade com os parâmetros normais”.