GNR de Canedo multou 41 automobilistas num só dia

A GNR de Canedo multou 41 automobilistas na última quarta-feira, na rotunda o Mirante, por falta de sinalização da rotunda do Mirante. A notícia foi avançada no domingo pelo jornal “Correio da Manhã”, na sua edição online.

Segundo a publicação diária o valor da coima ascendeu aos 60 euros, perfazendo um total de 2460 euros em multas.

Nuno Fernandes, tenente do Comando Territorial de Aveiro, assegurou ao “Terras Notícias” que não tem conhecimento de que “a operação tenha sido planeada. Poderá ter sido uma acção de fiscalização que originou várias multas de trânsito. É normal que um posto da GNR faça fiscalizações no âmbito rodoviária”.

O jornal “Terras Notícias” tentou até ao fecho desta edição entrar em contacto com o comandante da GNR de Canedo, mas sem sucesso.