Há empresas do Concelho a patrocinar a tourada de Lourosa

Depois de vários dias de contestação, a Suprema Rotação, uma empresa de actividades tauromáquicas, decidiu adiar a tourada agendada para hoje, segunda-feira, em Lourosa, para o dia 14 de Maio. De acordo com João Oliveira, responsável da empresa, a corrida foi adiada e “será o tribunal a decidir se vai ou não ocorrer”.

João Oliveira explica que a organização está a aguardar por uma decisão do Tribunal, depois de a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira não ter licenciado o evento, mas ainda não sabe quando vai ter essa resposta. O responsável da Suprema Rotação não percebe a contestação à corrida. “A nossa empresa é de Espinho mas podemos fazer a corrida em qualquer parte do País. Lourosa foi escolhida por uma questão logística. Já organizei vários eventos desta natureza e é a primeira vez que me debato com esta contestação”- diz.

