“Jorginho” recusa ajuda social e ninguém sabe dele

Um incêndio, que deflagrou no dia 4 de Dezembro, levou-lhe o pouco que tinha mas não foi suficiente para ‘Jorginho’ querer mudar de vida. O homem, de pouco mais de 50 anos, viu as chamas consumirem-lhe a casa onde resida há alguns anos. O edifício, situado na rua do Sisto, em Sanguedo, ainda que sem condições, era o único lar que tinha e o fogo deixou-o sem tecto. O sem-abrigo foi, de imediato, encaminhado para acolhimento temporário pelas mãos do Centro de Assistência Social à Terceira Idade e Infância (Castiis), mas a solução foi sol de pouca dura. ‘Jorginho’ abandonou a instituição no dia 23, “por iniciativa própria e sem consentimento da equipa técnica”.