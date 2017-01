2017 começou de forma especial para uma família de Cesár, Oliveira de Azeméis. Um choro forte e saudável ecoou pelos corredores da maternidade no Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira. Era um parto gemelar. No dia 1 de Janeiro, às 10h51 nascia a Lara e, passados seis minutos, a sua irmã Íris, as bebés do ano do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV).