Largo das Airas de ‘cara lavada’ nos próximos meses

O Largo das Airas em S. João de Ver vai ser requalificado. A garantia é do presidente da Junta, Amaro Araújo, que em breve irá receber das mãos da Câmara um subsídio de 40 mil euros para ajudar nas obras. O valor não será suficiente para abarcar todos os projectos do autarca, já que estão comtempladas obras de reabilitação em vários arruamentos da vila. A rua Ribeiro Sá Castro, a rua do Carvalhal e a rua Mestra Júlia fazem parte do pacote.