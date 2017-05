Loja Social de Rio Meão vai reforçar apoio a famílias carenciadas

Foi inaugurada no último sábado a Loja Social 65 de Rio Meão, numa cerimónia em que o presidente da Junta local, Mário Jorge Reis, foi o anfitrião. Situada na zona industrial, junto à habitação social, a loja surge no enquadramento do projecto da Rede Social do Município e visa apoiar as famílias carenciadas da freguesia na área de têxteis para lar, brinquedos, carrinhos de bebé, vestuário, produtos de higiene e limpeza, entre outros.

