Lourosa abraçou a Cultura no fim-de-semana

A semana cultural Lourosa InCultura 2017 arrancou com o lançamento do livro “Lourosa uma História com Vida Roteiro Identitário”, de Gautier de Oliveira, no dia 19 de Maio, na Junta de Freguesia. No dia seguinte, o auditório recebeu o concerto INspirações com Lúcia Rodrigues e convidados. No dia 21 teve lugar o lançamento da obra De Corpo Presente do poeta lourosense António Melo, seguido de Tertúlia poética evocando Miguel Torga.

O “Terras Noticias” foi conhecer o professor que apresentou a sua primeira obra, “Lourosa- Uma História com Vida”, escrita com o seu ”próprio sangue”. Gautier de Oliveira nasceu e cresceu em Lourosa mas desconhecia muito da história da sua cidade, quando lhe lançaram o repto para promover uma palestra sobre os últimos 50 anos da sua cidade, em Abril de 2015. Assim nasceu a história do livro sobre a história de Lourosa.

