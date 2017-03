Escavações arqueológicas na Igreja de Travanca puseram a nu 380 sepulturas, algumas com mil anos. A descoberta tem cerca de um ano e foi feita antes de se iniciarem as obras de requalificação da igreja. Sondagens feitas no interior da nave e no adro sul identificaram os túmulos que estão a ser estudados por uma equipa de dois arqueólogos e uma antropóloga.