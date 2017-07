Parques infantis de Lourosa ‘a funcionar em pleno’

O Partido Comunista Português (PCP) observou “o mau estado” de vários parques infantis do Concelho e, “preocupado com a segurança das crianças que brincam nos espaços públicos (…) apresentou uma pergunta relativa aos mesmos através do seu eleito na Assembleia Municipal” – revela em comunicado. Como a autarquia não respondeu à CDU, o partido “decidiu apresentar através do grupo parlamentar do partido ecologista ‘Os Verdes’ a mesma pergunta ao Ministério da Economia”. A tutela respondeu e através da ASAE instaurou processos de contra-ordenação a três parques na cidade de Lourosa: o Parque da Cidade de Lourosa, Parque dos Jardins dos Penedos e Parque da Rotunda.

Na comunicação do Ministério da Economia pode ler-se que os processos foram instaurados “pela falta da placa de identificação dos referidos parques”. O presidente da Junta de Lourosa sublinha isso mesmo: “foi por causa de umas placas que faltam, estamos a falar de parques que têm pouco mais de um ano de existência, e não estão em causa situações de segurança”- defende.

O edil estranha a situação nos parques da sua cidade. “É muito estranho porque Lourosa nunca teve tantos parques infantis, e falamos de obras tão recentes que ainda estão na garantia, se faltar qualquer coisa são pormenores como placas” – diz.

Armando Teixeira afirma ainda que “os parques estão a funcionar em pleno, e felizmente as pessoas da cidade sabem analisar a realidade”. Para o presidente da junta de freguesia trazer esta questão a público, quando não há questões de segurança que impeçam as crianças de frequentar os espaços é “política”, mas adianta que “tudo está a ser tratado no local apropriado, que é a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira”.

