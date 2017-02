Passavam poucos minutos das 9h00 quando os donos da mercearia Lena, em Pigeiros, foram surpreendidos por três assaltantes. De cara tapada, os homens ameaçaram com facas os proprietários do mercado situado na Rua Além Rio e uma cliente que se encontrava dentro do estabelecimento. Manuel Coelho, de 65 anos, foi esfaqueado no braço esquerdo e esmurrado na cabeça.