Rúben Neves vence “Prémio Manuel Laranjeira”

Rúben Neves, o jovem futebolista natural da freguesia de Mozelos, foi homenageado no domingo com o Prémio Manuel Laranjeira, uma iniciativa do GDCM – Grupo de Dinamização Cultural de Mozelos, que tem anualmente o objetivo distinguir uma personalidade pelo trabalho realizado ao serviço da Cultura, do Desporto, da Arte ou Ação Social.

Na entrega do prémio estiveram presentes a Vereadora do Pelouro do Desporto e Juventude da Câmara de S. M. Feira, Cristina Tenreiro, o Presidente da Junta de Mozelos, Dr. José Carlos Silva, o Presidente da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Aveiro, Rafael Vaz, o representante da Federação das Colectividades de Santa Maria da Feira, Vítor Sismeiro e contou ainda com a presença dos dirigentes de todas as coletividades de Mozelos, inúmeros familiares e amigos e centenas de populares.