S. João da Madeira quer “roubar um filho da Feira” mas executivo acredita que laços de sangue vão vencer a ‘guerra fria’

“Estamos em guerra com S. João da Madeira”. A afirmação é do vereador independente Eduardo Cavaco, que acusa o Concelho vizinho de querer “roubar um filho à Feira”. O autarca voltou a afirmar a sua posição no caso Milheirós de Poiares e deixou recados aos autarcas sanjoanenses. “S. João que governe a sua terra, mas deixe os outros concelhos trabalharem à sua maneira”.