“Sanguedo é a única freguesia do Concelho onde ainda não se sentiu o cheiro a alcatrão quente”

Tem a promessa de que o posto médico vai voltar a abrir as portas. Espera que isso aconteça ainda este ano, porque o povo perdeu qualidade de vida. Valdemar Silva, presidente da Junta de Freguesia de Sanguedo, eleito pelo PS, admite, por isso, que só será um homem feliz quando devolver a saúde ao povo. Entretanto, admite que a freguesia tem ficado no esquecimento da Câmara Municipal no que toca à requalificação de estradas que, sublinha, estão num estado “lastimável”. Ainda assim, no que toca ao seu trabalho, assegura que o seu mandato superou as expectativas, apesar de todas as contrariedades que foi encontrando pela frente.

O posto médico de Sanguedo vai reabrir as portas?

Já foi deliberado pelo secretário de Estado da Saúde e pelo presidente da ARS Norte que o posto médico é para abrir. A falta de médicos é uma realidade atual do país, mas sabemos que as entidades competentes estão a trabalhar numa solução para que o posto médico seja uma realidade o mais rapidamente possível. O espaço está todo recuperado, só falta mesmo a chegada dos profissionais de saúde.