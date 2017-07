Assembleia Municipal une-se para decretar o fim das touradas

A Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira aprovou por unanimidade, uma moção do Bloco de Esquerda que afirma o Concelho como livre de touradas. A proposta surgiu cerca de dois meses após a polémica instalada no município devido ao anúncio de uma corrida de touros que esteve prevista para terrenos privados e só não se concretizou devido ao processo judicial que opôs a autarquia. Em declarações à Lusa Moisés Ferreira, deputado pelo BE na Assembleia, admite que pouco mudará em termos práticos, já que “a Lei Portuguesa continua a não proibir as touradas e a Câmara não pode actuar contra a legislação nacional”.

