Augusto Santos acusa Câmara de “ignorar a vontade do povo”, mas admite que no lugar do presidente não faria diferente

Começou a noite a acusar a Câmara Municipal de “ignorar a vontade dos milheiroenses, querendo governar a freguesia à força”, mas acabaria por fechar os trabalhos a admitir que “nunca disse que o presidente da Câmara não deveria fazer o que está a fazer”. “Eu fá-lo-ia” – garantiu o presidente da Junta de Freguesia de Milheirós de Poiares, Augusto Santos, na última da reunião da Assembleia Municipal. A desanexação de Milheirós voltou a ser o tema dominante do encontro do órgão deliberativo municipal da passada sexta-feira, com muitos argumentos contra, a favor e algumas contradições.