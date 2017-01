Cartazes espalhados na freguesia “agridem liberdade dos milheiroenses”

“Se lhe pedirem a sua assinatura não o faça sem consultar a Junta de Freguesia”. A afirmação está, por assim dizer, ‘colada’ em praticamente todas as portas de Milheirós de Poiares e o assunto está a suscitar tensão entre populares e autarcas. Os cartazes são assinados pelo Movimento Independente pelo “Sim”, como resposta à petição lançada pela Câmara Municipal em defesa da unidade do Concelho. Na freguesia, o assunto é falado em surdina, mas no seio político o caso é motivo para acusações directas, considerando o comunicado “insultuoso e que agride a liberdade pessoal dos milheiroenses”. Ao “Terras Notícias”, o presidente do executivo milheiroense, Augusto Santos, garante que não é o autor do comunicado e, portanto, nada tem a ver com o conteúdo dos cartazes.