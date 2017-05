CDU denuncia atentado ambiental na Ribeira da Lage

A CDU denunciou em comunicado, na última semana, um atentado ambiental na Ribeira da Lage, em Fornos, no lugar de Moinhos. “Quase consecutivamente foram feitas duas descargas que deixaram a água com um aspecto leitoso, sendo que a última aconteceu na segunda-feira, dia 22 de Maio” – aponta a nota de imprensa.

A CDU diligenciou-se no sentido de reportar o caso às autoridades. “Foi feita uma participação às autoridades ambientais da GNR, que lamentou não ter disponível nenhuma equipa EPNA no momento por estar fora do seu horário de trabalho, o que achamos lamentável dado o facto de estes crimes não obedecerem a horário de expediente. Os atentados ambientais nesta ribeira estão a ser sistematicamente denunciados pela população que não tendo outra arma para combater estes crimes se nos dirige, para que os denunciemos publicamente. Voltamos a afirmar que o atentado ecológico conta com o silêncio cúmplice dos presidentes das juntas de Arrifana, Fornos e Souto/ Mosteirô, bem como um total alheamento por parte da câmara municipal de Santa Maria da Feira” – refere o documento.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”