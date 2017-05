Emídio Sousa apresentou recandidatura à Câmara

Emídio Sousa apresentou a sua recandidatura à presidência da Câmara Municipal no último sábado, no auditório da Biblioteca Municipal que quase não chegava para receber os apoiantes do candidato. Aos 56 anos, Emídio Sousa vai candidatarse a novo mandato e na sessão de apresentação não deixou de elencar o trabalho desenvolvido nos últimos anos, mas apontou ao futuro, revelando que o emprego será uma das grandes prioridades da sua candidatura. “No início de 2013 tínhamos 10.640 pessoas desempregadas, mais de 15 por cento da população activa. Números terríveis que ameaçavam a nossa coesão social. Disse então, uma frase que ainda hoje não me canso de repetir: a melhor medida social é o emprego. Decorridos quatro anos, o número de desempregados é de 6.000, a taxa de desemprego já é inferior a 9 por cento e com o conjunto de investimentos nacionais e internacionais em curso, atingiremos em poucos meses uma situação de pleno emprego e a médio prazo vamos ter que importar mãode- obra. Alguns dizem que não fizemos nada por isso. Que as coisas aconteceram. Os ‘geringonços’ até dizem que foram eles. Não foram” – afirmou Emídio Sousa.



Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”