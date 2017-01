Emídio Sousa “é o homem certo” para o Conselho Metropolitano do Porto

Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira pode vir a suceder a Hermínio Loureiro na presidência do Conselho Metropolitano do Porto (CmP). Depois de o seu nome ter sido admitido por fontes sociais-democratas, a federação distrital do PS do Porto anunciou que irá “cumprir escrupulosamente o acordo que estabelece quem será o presidente do Conselho Metropolitano”. Também o independente Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, concorda com a escolha, recusando-se a comentar o repto deixado pelo deputado do PSD, Paulo Rios de Oliveira, de que devia candidatar-se ao cargo. É, por isso, cada vez mais consensual a escolha do autarca da Feira.