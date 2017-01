Emídio Sousa é o novo presidente do Conselho Metropolitano do Porto. O presidente da Câmara da Feira foi eleito, na passada sextafeira, com 16 votos a favor e um em branco. O nome do autarca feirense tinha sido proposto na manhã do dia 27 pelo presidente da Câmara da Maia e líder da distrital do PSD do Porto, Bragança Fernandes. “Um homem que agrega e não desagrega, um homem de consensos” – assim

o descreveu o autarca portuense.