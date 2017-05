Fiães: Bloco de Esquerda acusa empresa de assédio moral a trabalhadores

O Bloco de Esquerda de Santa Maria da Feira emitiu um comunicado acusando a empresa Pietec – Cortiças SA de assédio moral aos trabalhadores para que aceitem a proposta da empresa para a laboração contínua de sete dias por semana, incluindo feriados.

O comunicado do BE aponta que “a empresa tem recorrido a uma série de subterfúgios para pressionar os trabalhadores, indo ao ponto de ameaçar encerrar a empresa se os trabalhadores não aceitarem a laboração contínua. Trata-se de uma chantagem inaceitável numa sociedade democrática” – lê-se na nota de imprensa.

Empresa nega acusações

e repudia declarações

Em resposta ao comunicado do BE, a empresa de Fiães esclareceu ao “Terras Notícias” que “a empresa tenciona pedir ao Governo autorização para laboração contínua, sendo que de tal intenção foi dado conhecimento, com total transparência, à Autoridade para as Condições de Trabalho, aos delegados sindicais da empresa e estão a ser informados também cada um dos trabalhadores” – refere a administração, acrescentando que “a laboração contínua vai permitir que sejam feitos avultados investimentos em Portugal, designadamente na zona de Santa Maria da Feira, os quais poderão assegurar a viabilidade e sustentabilidade da empresa e garantir que a mesma seja capaz de atingir níveis mais elevados de qualidade dos seus produtos, assente na inovação tecnológica. As expectativas da Pietec são que a laboração contínua vai permitir não só a recuperação financeira da empresa, como também aumentar o número de postos de trabalho nas áreas que se pretende expandir, permitindo assim que a empresa cresça em número de postos de trabalho como um todo, promovendo o emprego na região”.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”