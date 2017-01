Maioria diz “não” à desanexação de Milheirós com o povo a mostrar orgulho nas raízes

O “não” à desanexação da freguesia de Milheirós de Poiares do concelho de Santa Maria da Feira para integrar no município vizinho de S. João da Madeira foi expressivo na reunião extraordinária da Assembleia Municipal, convocada para colocar a sufrágio a Proposta de Pronúncia da Câmara à Assembleia da República sobre este processo e a Petição Pública que o município lançou em defesa da unidade do território concelhio. A proposta de adesão na íntegra aos fundamentos e conclusões do documento de pronúncia apresentado pelo presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, e aprovado na reunião do executivo, recebeu 36 votos a favor, oriundos dos eleitos do PSD, do CDS/PP; dos socialistas Márcio Correia, Cristina Pires (presidente da Junta de Freguesia de S. Paio de Oleiros) e Manuela Teixeira (presidente da União de Freguesias de Souto e Mosteirô); e do independente Amaro Araújo (presidente da Junta de S. João de Ver). O PS e a CDU abstiveram-se. Apenas dois votos contra ficaram registados: do presidente da Junta de Milheirós de Poiares, Augusto Santos, e do eleito do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Também a petição pública pela defesa da unidade do concelho de Santa Maria da Feira foi aprovada por larga maioria, com 36 votos a favor (PSD, CDS/PP, três do PS e um Independente); 16 abstenções (PS, CDU e BE) e um voto contra, emanado do presidente da Junta de Milheirós de Poiares. A reunião foi concorrida, mas vivida com serenidade. O povo de Milheirós de Poiares marcou presença, mas as opiniões divergiram quanto ao futuro da freguesia. No momento de se poderem pronunciar e dizer de sua justiça, foram mais os que subiram ao palanque para mostrar que querem continuar feirenses de corpo e alma do que aqueles que acreditam nas vantagens de mudar de armas e bagagens para S. João da Madeira.