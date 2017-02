Nuno Albergaria é o candidato do PSD a S. João de Ver

Concretizando um dos principais objectivos delineados pelos responsáveis do Núcleo Residencial, foi inaugurada a nova sede do Partido Social Democrata de S. João de Ver. A cerimónia decorreu no passado dia 18 de Fevereiro, sendo que o momento conseguiu congregar uma pequena multidão de militantes e simpatizantes do partido, e entre os quais há a destacar as presenças de Amadeu Albergaria, presidente da Comissão Política Concelhia do partido, de Emídio Sousa, bem como do ex-secretário de Estado António Leitão Amaro.