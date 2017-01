PS acusa PSD de atirar responsabilidades no processo de milheirós para cima dos socialistas

O Partido Socialista de Santa Maria da Feira vem uma vez mais sublinhar a sua posição sobre o processo que poderá conduzir à anexação de Milheirós de Poiares pelo concelho vizinho de S. João da Madeira. “Fazêmo-lo a bem da verdade, por não tolerarmos sucessivas afirmações de personalidades ligadas ao PSD ou ainda do próprio presidente da Câmara Municipal a respeito da posição do PS/Feira” – lê-se no comunicado emitido pelos socialistas.