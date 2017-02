Rui Tavares é o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas próximas eleições autárquicas. O nome foi apresentado aos militantes na última sexta-feira, em reunião de comissão política. Rui Tavares, membro da Concelhia, é visto pelo CDS como alguém “com um vasto conhecimento da realidade actual do Concelho, assim como dos principais dossiês, e com uma visão abrangente para um futuro próspero do território”.