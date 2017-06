Rui Tavares: ‘A vereação do PS andou a passear’

Rui Tavares é o primeiro de seis entrevistados pelo “Terras Notícias” que concorrem à Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas. Aos 43 anos, o candidato pelo CDS-PP assume que o seu objectivo é atingir um lugar na vereação e, assim sendo, lança um ataque feroz aos vereadores do PS, acusando-os de “conivência” com a governação. A sua estratégia de campanha assenta em cinco pontos fulcrais e diz-se orgulhosos de um partido que mudou para melhor e que pode aumentar o seu eleitorado. Rui Tavares abre assim um ciclo de entrevistas no ataque às Autárquicas 2017.

Quais são as linhas mestras da sua candidatura à Câmara Municipal?

Definimos cinco pontos fulcrais e que achamos fundamentais para defender e aos quais vamos estar especialmente atentos no próximo mandato. O financiamento às associações culturais, o Europarque, a questão da Indaqua, a rede viária e, por último, a unidade do Concelho.

De forma objectiva, como pretende recuperar o financiamento autárquico às associações?

No início do mandato de Emídio Sousa, uma das resoluções foi acabar com os subsídios às associações e a Câmara soube usar alguma habilidade política. No final do anterior mandato pagou alguns dos subsídios que estavam em atraso há quatro, cinco ou seis anos, o que as deixou muito contentes em tempo de eleições e, logo a seguir, diz que acaba o financiamento. Entretanto, a Câmara tentou remediar a situação com o PAPC (Programa de Apoio a Projectos Culturais), apostando numa lógica diferente, não numa lógica pura e simples de distribuição dos subsídios, mas numa lógica de apoiar projectos culturais com alguma relevância. Nós não discordamos disso, mas achamos que as regras que estão definidas no PAPC devem ser mais claras, porque nos últimos anos têm levantado algumas dúvidas às associações, como por exemplo, num determinado ano, um projecto é contemplado, cumpre os critérios, e no ano seguinte o mesmo projecto já não cumpre os critérios. Por outro lado, os critérios são demasiado apertados.

Em alternativa a esse financiamento, que pretendemos manter e clarificar, queremos que seja criado, pelo menos no valor igual, ou seja, na ordem dos 150 mil euros, um financiamento ordinário às associações. Este financiamento teria que depender de alguns parâmetros que as associações deverão cumprir para terem direito ao subsídio. É lógico que também não concordamos em dar o subsídio só por dar, e não o queremos atribuir sem critério. O objectivo é criar uma plataforma digital, online, em que todas as associações poderão, mediante um formulário, registar a sua actividade. Isto serve vários propósitos, ter uma agenda cultural actualizada – que a câmara ainda não conseguiu ter até hoje. Tem apenas um portal com a última actividade registada em 2015. O que queremos é que o movimento associativo tenha a responsabilidade de preencher o formulário. Isto permitirá monitorizar a actividade das associações durante um ano e, no ano seguinte, com base na actividade feita, teríamos o primeiro critério definido para atribuição de subsídios. Mas esse critério seria apenas o primeiro, que teria de ser avaliado mediante outras situações, entre elas, a ideia seria apoiar mais as associações que tenham uma sede própria. Nesse sentido, as associações que cedam de uma forma gratuita as suas instalações a outras associações ou a grupos da comunidade que as pretendam utilizar, teriam direito a alguns benefícios por essa disponibilidade. Por último, queremos criar uma linha como a que foi criada para os pisos sintéticos, com o apoio de 50 por cento para reconstrução e requalificação de sedes de associações.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”