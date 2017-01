Vereadores do PS dividem-se quanto ao caso de Milheirós de Poiares

Uns pela defesa da unidade do Concelho. Outros a favor da vontade expressa pelos milheiroenses. A possível integração de Milheirós de Poiares em S. João da Madeira continua a marcar a agenda política feirense e, desta feita, foi a vez dos vereadores do executivo camarário pronunciarem-se sobre o tema. Apesar do PS concelhio se mostrar a favor do resultado do referendo de 2012, há vozes do partido que decidiram trilhar o caminho no sentido inverso. O vereador António Bastos ‘chega-se’ à direita na luta contra a desanexação da freguesia do Concelho, ainda que lance duras críticas à actuação social-democrata ao longo do processo. Márcio Oliveira e Susana Correia mantêm-se fiéis à disciplina partidária. Emídio Sousa, presidente da Câmara, diz que o que está em causa é “voto pelo Concelho ou contra o Concelho”.