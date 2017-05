Ao ritmo da criatividade

É já uma cara conhecida no Colégio de Lamas pela música que ensina há mais de 12 anos. O professor Pedro Almeida é o fundador e o Director Artístico do grupo de percussão corporal Ritmare, que recentemente participou no programa Got Talent, onde espantou os jurados com a sua organização e coordenação, obtendo um passaporte com três “sins” e uma rúbrica do público que se rendeu à actuação. O “Terras Notícias” foi à procura do maestro desta caixa de ritmos e da música que parece ser para os ouvidos de todos.

