Os caminhos da Fé de voluntários e peregrinos do concelho da Feira

Acompanhamos a saída dos peregrinos de S. Paio de Oleiros

São milhares…os peregrinos são milhares e se os passos lentos se repetem, as histórias não. Vão sozinhos, com a família, em grupos, são pobres e ricos, doentes e sãos e velhos e novos, mas todos certos de que o caminho para Fátima é o seu caminho de fé.

S. Paio de Oleiros despediu-se com emoção do grupo de 50 peregrinos que partiu ontem, domingo, da Igreja para o Santuário de Fátima. Na despedida de familiares e amigos foram muitas as lágrimas dos que iniciavam a peregrinação para o Santuário, que contará com a visita do Papa Francisco no próximo dia 13 de Maio. Tina, do horto Planta Flor, foi quem começou por organizar um pequeno grupo que com os anos foi crescendo.

