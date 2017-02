De pequenino é que se torce o pepeino e é nos jardins-de-infância que a viagem da aprendizagem começa

As crianças estão longe de serem todas iguais e na sala de aula essas diferenças podem trazer à tona outros porquês. Foi a pensar nisto que a FAPFeira – Federação de Associações de Pais e Encarregados de Educação decidiu meter-se ao caminho. Bateu à porta da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e da Câmara da Feira e criou o projecto “Crescer do Ler – Literacia Emergente”. A ideia arrancou no início deste ano lectivo e juntou 13 psicólogos, numa auscultação exaustiva pelos alunos finalistas do pré-escolar das escolas públicas do Concelho. Ao todo, mais de 700 crianças estiveram na ‘mira’ destes profissionais que, durante um mês, foram à escola para fazer a triagem precoce de crianças com défices nos domínios da literacia emergente. Os resultados serão agora partilhados com os educadores de infância e o trabalho começará, muito em breve, a mostrar-se dentro da sala de aula. Os frutos, esses, deverão começar a ser colhidos já no próximo ano lectivo.