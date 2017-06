Reportagem: o Concelho está preparado para os incêndios?

Depois dos trágicos acontecimentos de Pedrógão Grande, que marcaram todo o país, a população do Concelho mostra-se inquieta. Olhamos com desconfiança a floresta, ou a mata, e a forma como avança para as nossas casas. Observamos as estradas, discutimos as espécies de árvores, procuramos informação valiosa sobre o que fazer em caso de incêndio. O “Terras Notícias” foi à procura de respostas para a pergunta que se impõe: Estamos preparados?

EN223 Arcozelo (CSJorge)

As árvores têm sido aparadas, anos a fio, pelas viaturas maiores que ali passam. Não fosse assim e as ramagens estariam a ocupar toda a estrada. Ainda ninguém responsável usou os mecanismos para fazer recuar aquelas árvores.

Vítor Marques, vereador das Obras Municipais, Protecção Civil, Ambiente e Saúde, entende o alarmismo que uma tragédia como a de Pedrógão Grande pode causar, mas garante que o Concelho está seguro. “Tenho toda a confiança no nosso plano e os Bombeiros são o alicerce da Protecção Civil do Concelho. As pessoas reagem em função do que aconteceu, o ano passado tivemos uma situação em Canedo e no Vale, na nossa maior mancha florestal, e não ardeu uma casa, nem houve vítimas. Os cortes de estrada foram efectuados e estive a acompanhar os Bombeiros e a GNR a evacuar as pessoas”- garante. “Estamos atentos, e penso que a população de Santa Maria da Feira não precisa de estar alarmada” – afiança.

