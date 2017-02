Porque sonhar “Toca a Todos” vale a pena passar da vontade à prática

Têm 15 anos e muitos sonhos em carteira. O Marcelo, a Joana e a Mariana são estudantes de topo e têm horários apertados que fazem parecer as 24 horas do dia curtas para tantas actividades extracurriculares. Mas há coisa de cinco meses andam a aprender que sonhar tem muito que se lhe diga. Os três jovens fazem parte de um projecto maior que a Câmara da Feira resolveu pôr à experiência em duas turmas das duas secundárias do Concelho. Chamam-lhe Sonhadorismo e não se trata apenas de teoria.