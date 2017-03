3ª Edição do Motor Feira arranca dia 30 de Março

O Motor Feira está de regresso ao Europarque. Organizado pela Associação Empresarial de Santa Maria da Feira (AEF), a maior exposição de automóveis seminovos com garantia do distrito de Aveiro decorrerá entre 30 de março e 2 de abril.

Depois do sucesso da primeira edição, com mais de 5 mil visitas e perto de 1,5 milhões de euros em vendas, e do forte impulso registado na edição seguinte, com 11 mil visitas e 3,5 milhões de euros gerados em vendas, a organização espera que este ano seja ainda melhor.

Com parcerias da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Europarque, Dream Media, Aran, Anecra e Pingo Doce, que reforçam a aposta estratégica no evento e com maior capacidade de atracção da zona norte do país, o certame tem, como particularidade, uma organização conjunta com todos os expositores, que recebem acompanhamento pessoal e apoio individual, de acordo com as suas expectativas e necessidades.

Centrada nas necessidades do cliente, a exposição terá, a preços exclusivos, mais de 600 viaturas, de 13 concessionários. Os interessados poderão partilhar opiniões e experiências, e terão acesso a um test-drive, com o objetivo de garantir o melhor negócio e um processo de compra mais eficaz.

O Motor Feira decorrerá, simultaneamente, em três pavilhões e espaço exterior do Europarque, onde são esperadas mais de 20 empresas com ligação à área automóvel, entre concessionários, patrocinadores e outros serviços. A entrada é gratuita, assim como o estacionamento.