Dia Litocar com descontos até 50%

É o Dia mais aguardado pelos clientes Litocar – O Dia Litocar realiza-se já no próximo Sábado, 18 de fevereiro, com um pacote de ofertas e oportunidades para todos os clientes que se deslocarem aos concessionários do grupo. Em Santa Maria da Feira a Litocar representa as marcas Opel, Hyundai e Honda e tem instalações na zona industrial do Roligo em Espargo.

Com a abertura de duas novas instalações (Oliveira do Hospital e Santarém) esta iniciativa chega agora a novos territórios e a mais clientes. Além de novas instalações a Litocar reforçou em 2016 o seu crescimento com a representação de duas novas marcas, Mazda (Coimbra, Viseu e Castelo Branco) e Hyundai (Viseu, Santa Maria da Feira e Santarém).

Além da habitual oferta de um check-up aos pontos vitais da sua viatura, o cliente Litocar usufria ainda de descontos até 50% em futuras intervenções, de uma lavagem gratuita, e de uma redução de 50 % na aquisição de pneus das marcas Dunlop e Continental. Os 10 primeiros clientes a chegar a cada uma das instalações recebem ainda um vale de 100 euros para utilizar na próxima manutenção.

Para quem está a pensar adquirir viatura, este Dia é também uma excelente oportunidade! Para isso a Litocar disponibiliza mais de 300 oportunidades distribuídas pelas oito marcas representadas, com uma vantagem cliente que pode ir até 10.000 euros.

Mas o Dia Litocar é também sinónimo de vantagens para clientes profissionais que, não têm tempo a perder. De forma a garantir um atendimento personalizado estes clientes poderão marcar o seu check-up gratuito e usufruir de um pacote de descontos do dia 13 ao dia 16 de fevereiro.

Com mais de 3.200 clientes a aderir à iniciativa em 2016, o sucesso passa não só pelas excelentes ofertas, mas também pelo acolhimento aos clientes que visitarem as instalações Litocar. Este ano a Litocar promete continuar a surpreender com brindes e muitas surpresas.

Para além de Santa Maria da Feira esta iniciativa realiza-se nos estabelecimentos de Coimbra Sul, Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, Viseu, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, e pela primeira vez em Oliveira do Hospital e Santarém. O horário de funcionamento das 09h00 às 18h00.