Hyundai i30 Station Wagon desde 20.900 euros

Com as vendas a arrancarem oficialmente esta semana, a Hyundai i30 SW tem, este fim-de-semana, a tradicional acção “Portas Abertas” no concessionário Litocar em Santa Maria da Feira.

A nova Hyundai i30 SW vem substituir a versão lançada em 2012, tem um comprimento total de 4.585 mm (mais 24,5 cm do que a versão de 5 portas) 1.465 mm de altura (1.475 mm com barras de tejadilho). A largura de 1.795 mm e a distância entre eixos de 2.650 mm são as mesmas da versão de cinco portas.

Face à geração precedente, a nova i30 SW tem mais 10 cm de comprimento, mais 1 cm de largura e é cerca de 2,5 cm mais baixa. Tem a mesma distância entre eixos mas consegue melhorar a habitabilidade.A bagageira cresce 74 litros e passa a ter 602 litros (1650 litros com bancos rebatidos). São mais 207 litros do que o i30 de 5 portas. Tem fundo duplo e pode dispor de dois carris longitudinais em alumínio para fixar carga.

As motorizações disponíveis são: o três cilindros 1.0 TGDI de 120 cv ; o 1.4 TGDI a gasolina de 140 cv e o 1.6 CRDi, um diesel com dois níveis de potência (110 e 136 cv).

A nova geração Hyundai i30 SW já está disponível no concessionário Litocar com uma campanha especial de lançamento (válida até ao dia 31 de Julho), desde 20.900 euros (1.0 TGDi 120 cv). Os preços das versões diesel arrancam nos 25.500 euros.