Motor Feira já começou

A terceira edição do Motor Feira decorre até Domingo no Europarque. O evento tem como objectivos principais a venda de viaturas de serviço, demonstração e retomas a preços únicos. A exposição com cerca de 600 viaturas ocupa os três pavilhões, galerias, hall de entrada e espaço exterior. No certame estão presentes concessionários automóveis e de motos assim como outras empresas relacionadas com o sector. Iveco, Caetano Auto (Toyota e Lexus), Caetano Baviera (BMW e Mini),Garagem de Arrifana (Škoda, VW, Audi e Mitsubishi), Entreposto (Renault, Nissan, Dacia e Peugeot), Feirauto (Volvo, Mazda, Jeep e Fiat), Litocar (Opel, Honda, Hyundai), MCoutinho (Seat e Ford) e Nasamotor (Mercedes e Smart) são os concessionários presentes. As motos estão representadas pela Mototur, Moto Strada e Harley Davidson Porto e as bicicletas pela empresa Biclaria. O estacionamento e a entrada são gratuitos, podendo os visitantes habilitar-se a ganhar um cabaz de 250 euros no hipermercado Pingo Doce. Hoje e amanhã o Motor Feira está aberto das 10h00 às 23h00, no Domingo encerra às 20h.