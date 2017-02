Novo Hyundai i30 já chegou à Litocar

A comercialização do novo Hyundai i30 arrancou este fim-de-semana no mercado nacional, os preços começam nos 22.367 euros. Este valor refere-se à versão 1.0 TGDi de 120cv a gasolina, também a gasolina, a gama conta ainda com a variante equipada com o motor 1.4 TGDi de 140cv, a oferta diesel passa pelo bloco 1.6 CRDi disponível em três níveis de potência: 95, 110 e 136cv.

A terceira geração do i30 distingue-se pelo estilo mais musculado, em relação ao seu antecessor é 4cm mais comprido, 1,5cm mais largo e 1,5cm mais baixo. Posteriormente, a gama será reforçada com uma carrinha, um coupé de quatro portas e uma versão desportiva.

Nesta fase inicial de lançamento o i30 1.0 TGDI (120 cv) na versão Confort+Navi, está disponível por 22.967 euros (já com despesas de legalização e transporte incluídas). Fruto da campanha de lançamento (Launch Edition) a marca coreana propõe uma oferta de equipamento no valor de 2.600 euros, transformado assim a versão Confort+Navi numa versão Style (topo de gama).

Nesta versão Launch Edition o novo Hyundai i30 conta com os seguintes equipamentos: faróis full Led, ar-condicionado automático, pacote completo de ajudas eletrónicas à condução (travagem de emergência, assistente de manutenção na faixa de rodagem, etc), sistema de som premium, infotainment com ecrã de 8 polegadas e integração para smartphones (CarPlay e Android Auto), jantes de 17 polegadas, vidros escurecidos atrás e grelha dianteira diferenciada, entre outros.

A versão Diesel 1.6 CRDI de 110 cv com o mesmo equipamento (Launch Edition) fica por 26 967 euros. Que quiser optar pela variante mais potente do motor 1.6 CRDI, com 136 cv de potência, terá que gastar mais 1000 euros. Se optar pela caixa de dupla embraiagem 7DCT, disponível nos motores 1.4 TGDI, 1.6 CRDI de 110 e 1.6 CRDI de 136 cv, aos valores referidos acrescem 1800 euros. Em Santa Maria da Feira, a Litocar tem instalações na Rua 1º de Maio, nº99 (zona Industrial do Roligo), Espargo.