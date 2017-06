Salão Auto do Porto começa hoje

É já hoje, que começa a terceira edição do Salão Automóvel do Porto, que decorre até Domingo na Exponor.

No certame estão presentes 27 marcas (Aston Martin, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Maserati, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Tesla, Toyota, Volvo e Volkswagen) e mais de 500 veículos, para além de 48 expositores.

A Tesla vai mostrar, pela primeira vez numa exposição nacional, a sua visão de mobilidade 100% eléctrica. Os visitantes poderão descobrir alguns modelos da marca norte-americana, como o sedan S ou o utilitário X.

A BMW vai lançar, a nível nacional, o Série 5 Touring, um veículo versátil, equipado com tecnologia de ponta, que oferece espaço para todo o tipo de atividades e que promete elevar as viagens de lazer e profissionais a um novo patamar.

A Honda irá apresentar, pela primeira vez em Portugal, o novo Civic Type R que, com a sua potência de 320 cavalos e os 400 Nm de binário, conseguiu recentemente um tempo recorde na famosa pista de Nürburgring.

A Mitsubishi terá como novidades o Space Star 2Tone, o L200 Strakar CC Spot edition e o Rodado Simples traseiro Fuso Canter 4wd. A Mercedes Benz estará igualmente presente com muitas novidades. Desde o novo Gla, ao Classe E Coupé, passando pelo Classe E All Terrain, a marca alemã mostrará também o AMG GT C.

A Renault mostrará o renovado Captur e o novíssimo Koleos. A Dacia dará destaque à nova carrinha Logan MCV, que ganha um estilo das carrinhas 4×4, e mostra ainda o renovado Duster dCi 110 EDC, com caixa de velocidades automática.

A Peugeot aproveita o salão para dar a conhecer a nova geração 5008, que passa a ser assumidamente um SUV de 7 lugares do segmento C, com uma configuração (2+3+2), sendo classe 1 nas portagens.

A Hyundai apresenta duas novidades. A nova Hyundai i30 SW, e a Hyndai H350 SWB de sete lugares. Ainda durante o Salão Auto do Porto, a Opel irá realizar a antestreia nacional da nova Insignia e do SUV Crossland X.

Por se tratar de um evento com uma forte presença de famílias, a Exponor vai ter um espaço dedicado à restauração, reservado aos visitantes da feira.

A entrada para o Salão Auto custa 4 euros, sendo que no caso das famílias (2 adultos + 1 ou 2 crianças até 16 anos) custa 5 euros. Horários: 8 e 9 Junho: 15 às 22 horas, 10 Junho: 10 às 22 horas, 11 Junho: 10 às 19 horas.