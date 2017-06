bem bom: Já há mergulhos na Praia da Mámoa

As altas temperaturas convidam a um mergulho e sabíamos que íamos encontrar muita gente a aproveitar o que a Praia Fluvial da Mámoa, em Milheirós de Poiares, tem para oferecer. “Somos a única praia citadina do país, 100 por cento criada pelo homem”- explica Marcelo Baptista, o gerente da Esplanada Fluvial Mámoa. O responsável admite que, até aqui, Santa Maria da Feira não tinha nenhuma tradição de praias fluviais, e procurava-as nos concelhos de Arouca e Castelo de Paiva, mas a tendência mudou porque a Praia da Mámoa tem mesmo tudo o que poderia desejar em casa.

Neste momento, a esplanada está aberta por causa das altas temperaturas, mas a abertura oficial da época balnear é a 1 de Julho. “O ano passado estivemos cá e apanhámos o gosto pela praia, e este ano investimos no bar, vamos investir na outra margem no banco de areia, onde vão existir umas sombras e vamos ter um sítio especial para o nadador salvador, uma espécie de Baywatch. Vai estar tudo pronto no inicio da época balnear”- promete o responsável.

