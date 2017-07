A Academia de Música e Artes de Rio Meão e o Ninho das Artes apresentam Adormecida no Cineteatro António Lamoso, uma versão única do lendário conto da bela princesa enfeitiçada. O espectáculo junta 80 alunos com idades compreendidas entre os 18 meses e os 40 anos. Ballet Clássico, dança contemporânea, dança do ventre e danças urbanas misturam-se e ganham profundidade com a projecção multimédia. O espectáculo conta ainda com a participação especial da turma de música para bebés, na parte de figuração. O conto d’A Bela Adormecida, que faz parte do imaginário colectivo, foi inicialmente adaptado para bailado no século XIX por Tchaikovsky e, já no século XX, foi popularizada pela animação da Disney. Esta apresentação une referências das duas abordagens num espectáculo que cruza as linguagens da dança, música e multimédia.

Entrada: 7,5 EUROS