Está oficialmente aberta a época da folia por terras feirenses. Um pouco por todo o lado, vão-se afinando os motores para trazer, mais uma vez, a festa às ruas da Feira. A escolha varia e vai do Carnaval saloio até uma viagem no tempo. No próximo fim-de-semana, e até terça-feira, é tempo de animação e muita alegria dentro e fora de portas.