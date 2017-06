Dia da Criança no Dolce Vita Ovar

No fim-de-semana de 3 e 4 de Junho, o Dolce Vita Ovar em parceria com o Visionarium, celebra o Dia da Criança com ateliês de ciência viva. No primeiro fim de semana de junho os mais novos têm à sua espera um programa repleto de surpresas e de muita diversão.

No sábado, 3 junho, todas as crianças que visitarem Dolce Vita Ovar vão poder descobrir alguns mistérios e segredos da ciência e transformarem-se em verdadeiros Cientistas. À sua espera está um workshop com experiências incríveis onde todos vão poder aprender a fazer tampas voadoras e batatas luminosas.

No dia seguinte, 4 de junho, a atividade é dedicada ao emocionante mundo da investigação policial. Num cenário pensado ao pormenor os Mini-Detetives vão ter de descobrir mensagens secretas e analisar impressões digitais. Estes dois workshops especialmente preparados para o Dia da Criança funcionam entre as 10h30 e as 12h30 e as 14h30 e as 18h00.

Durante este fim-de-semana, para além das atividades do Visionarium, as crianças vão poder divertir-se com pinturas faciais entre as 11h00 e as 17h00 e brincar nos insufláveis, entre as 11h00 e as 19h00.

Afirmando-se como parte integrante da região, o Dolce Vita Ovar comemora este Dia da Criança, proporcionando assim um fim-de-semana diferente e divertido para os seus visitantes mais novos.